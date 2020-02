Umzüge an Karneval : Eine NRW-Stadt verzichtet auf Pferde im Zoch

Düsseldorf Kurz vor Karneval tobt die Debatte um Pferde in den Umzügen erneut. Das Land NRW hat scharfe Richtlinien für den Einsatz erlassen. Viele NRW-Städte wollen die Tiere trotzdem laufen lassen. Bis auf eine.

Schützenswerte Tradition oder Tierquälerei? Die Meinungen über den Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen gehen weit auseinander. Nach einem Unfall mit Kutschpferden beim Kölner Rosenmontagszug vor zwei Jahren hat das Land NRW jetzt neue Richtlinien für für Behörden und Vereine erstellen lassen, die „einen größtmöglichen Schutz der Pferde und der Sicherheit von Beteiligten und Zuschauern“ gewährleisten sollen. Die Auflagen sind in manchen Punkten so streng, dass nun die erste NRW-Stadt erklärt hat, auf Pferde im Zug zu verzichten.

Der Rosenmontagszug in Kempen, der ohnehin nur alle drei Jahre stattfindet, wird in diesem Jahr erstmals ohne Reiter gehen. Peter van der Bloemen, Vorsitzender der Prinzengarde in Kempen, begründet die Entscheidung des Vorstandes mit dem erhöhten Risiko für Mensch und Tier, aber auch mit dem hohen finanziellen Aufwand, den der Verein betreiben müsste, um die Auflagen zu erfüllen: „Die geforderte Mindestanzahl an Reitstunden, die Anmietung der Pferde, der Transport - all das kostet viel Geld. Wenn man dann das Risiko abwägt, dass die Pferde in letzter Sekunde aus dem Zug gestrichen werden, beispielsweise wegen einer Unwetterwarnung wie im vergangenen Jahr in Düsseldorf und Köln, ist das doppelt ärgerlich.“ Die Enttäuschung wolle man sich in Kempen lieber ersparen und verzichte daher in diesem Jahr auf die drei geplanten Reiter im Zug.

Die neuen Richtlinien des Landes haben es in sich: Zum einen gilt ein absolutes Alkohol-, Rauch- und Handyverbot für alle Personen, die mit der Führung der Pferde zu tun haben. Zum anderen müssen alle Reiter Praxis nachweisen, den Deutschen Reitpass besitzen und ein „geeignetes Verhältnis“ zur Konstitution des Pferdes haben. Die Tiere müssen gesund und auf einen Umzug vorbereitet sein. Dazu gehören auch Reitstunden unter Einsatz von Musik und mit Hindernis-Training. Hinzu kommt eine Gewichtsbegrenzung: Reiter sowie Sattel und Wurfmaterial sollen insgesamt nicht schwerer als 20 Prozent des Körpergewichts des Pferdes sein.

Tierschützern gehen diese Leitlinien immer noch nicht weit genug. Für sie ist der Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen nach wie vor Tierquälerei. Erst in der vergangenen Woche hat das „Netzwerk für Tiere Köln“ erklärt, die Pferde dieses Jahr im Umzug filmen zu wollen, um dann später Strafanzeige erstellen zu können. In Köln lässt man sich davon aber nicht beeindrucken: 300 Pferde sind hier laut Festkomitee für den größten Rosenmontagszug Deutschlands angemeldet. Etwa ein Drittel von ihnen wird Kutschen ziehen, der Rest sind Reitpferde.

Auch in Düsseldorf hält man an der Tradition fest: „Für uns gehören die Pferde zum Zug dazu. Viele Vereine wurden ursrpünglich als Reiterkorps gegründet, denen wollen wir ihre Tradition nicht absprechen“, sagt Hans-Peter Suchand vom Comitee Düsseldorfer Karneval. Allerdings beschränke man sich in Düsseldorf ausschließlich auf Reitpferde, Kutschen würden hier nicht von Tieren gezogen. Das Comitee rechnet wie in den vergangenen Jahren auch mit rund 60 Pferden im Rosenmontagszug.

Beim Veilchendienstagszug in Mönchengladbach kommen ausschließlich Tiere zum Einsatz, die am Vortag bereits in Köln oder Düsseldorf gelaufen sind. „Unsere Pferde sind also schon umzugserprobt“, sagt Zugleiter Elmar Eßer. Außerdem sei ein Tierarzt samt Notfallanhänger die ganze Zeit für die Reiter erreichbar, falls doch etwas passieren sollte. Grundsätzlich sieht Eßer aber nicht nur die Reiter, sondern auch die Zuschauer in der Verantwortung: „Wenn alle Menschen - sowohl Mitwirkende als auch Zuschauer - sich vernünftig verhalten, ist das Risiko, dass wirklich etwas passiert, gering.“ In Mönchengladbach erwartet der Zugleiter etwa 40 Reitpferde und acht Kutschpferde.

Auch in Neuss macht man sich Gedanken über die neuen Richtlinien für den Einsatz von Pferden bei Umzügen. Diese sollen nach Karneval von einer Arbeitsgruppe des Landes sowie den Vereinen evaluiert werden und könnten dann auch für die Parade beim Neusser Schützenfest im Sommer gelten. Dem sehen die Verantwortlichen aber gelassen entgegen, da man ein Großteil der Leitlinien bereits umsetze. Ein Verbot von Pferden im Schützenwesen kommt auch für die Neusser nicht infrage: „Pferde gehören zum Schützenfest dazu“, sagt Axel Hebmüller, Chef des Neusser Reitercorps.

Was für Karnevals- und Schützenvereine in NRW als selbstverständliche Tradition gilt, muss übrigens nicht gleichermaßen für die Besucher der Zügen gelten. In einer Statista-Umfrage vom Februar 2018 gaben 47 Prozent und damit die Mehrheit der Befragten in NRW an, dass sie ein Verbot von Pferden bei Karnevalsumzügen begrüßen würden. Wie lange die Vereine also trotz immer strenger werdender Auflagen und schwindender Akzeptanz des Publikums noch am Einsatz von Pferden festhalten werden, bleibt spannend.

