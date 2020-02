Niers-Express : Unternehmen prüft Betrieb des RE 10

Kempen Bei einem Gespräch mit Spitzenvertretern der Deutschen Bahn machte der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner die problematische Lage des Niers-Express deutlich.

Viele Pendler nutzen die klima­freundliche Alternative zum Auto für ihren Weg vom Niederrhein in die Ballungsräume. Für Schiefner ist der Niers-Express eine Herzensangelegenheit. So konnte der Bundestagsabgeordnete, der für die SPD unter anderem Mitglied des Verkehrsausschusses des Bundestages ist, zum Beispiel erreichen, dass der Bahnhof in Kempen – als bundesweit erste Verkehrsstation – noch in diesem Jahr mit der neuesten Generation der Fahrgastinformationsanlage ausgestattet wird.

Pofalla und Lübberink bekräftigten in dem Gespräch mit dem Kempener SPD-Politiker, dass sich die Bahn der Bedeutung der Strecke Niers-Express für die Region bewusst ist. Durch Investitionen in Strecke, Bahnübergänge und Verkehrsstationen in dreistelliger Millionenhöhe soll dem in den kommenden zehn Jahren Rechnung getragen werden. In enger Abstimmung und mit Unterstützung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr und des Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen konnte darüber hinaus die Vorplanung für eine mögliche Erneuerung von Stellwerken und Bahnübergängen zwischen Kleve und Krefeld auf den Weg gebracht werden.