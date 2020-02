Hospital zum Heiligen Geist in Kempen : Neuro-Zentrum bietet neue Therapie bei Parkinson an

Kempen Das Neuro-Zentrum am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen unter der Leitung von Chefarzt Privatdozent Dr. Lars Wojtecki ist so eine Art Pionier im Bereich der Hirnstimulation bei Parkinson-Patienten.

„Durch eine spezielle Helmkonstruktion können wir nun von außen tief gelegene und mehrere Hirnregionen simultan stimulieren, die spezifisch bei Parkinson eine Rolle spielen. Dabei ist der Helm speziell für diese Krankheit konfiguriert. Wir sind stolz, dieses neuartige Gerät als erstes Zentrum in Europa bei Parkinson einsetzen zu können“, so Wojtecki weiter. Nur an wenigen Standorten wird Deep TMS bislang in Deutschland eingesetzt, etwa bei Multipler Sklerose an der Charité in Berlin. In Kempen kommt das neue System ebenfalls bei der Alzheimer-Demenz zum Einsatz.