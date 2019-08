Langenfeld : Gemeinde hübscht Reusrather Friedhof auf

Langenfeld „Verwahrlost“ sei die Ruhestätte, befand Leserin Anne Fischer. Beinahe zeitgleich ließ das Presbyterium die Hauptwege zur Kapelle neu anlegen.

Der evangelische Friedhof in Langenfeld-Reusrath ist „in einem sehr verwahrlosten Zustand“. Damit hat sich Anne Fischer an die Rheinische Post gewandt, um auf diesen Missstand hinzuweisen. „Unkraut“, so schreibt sie, „wohin man schaut. Auch und ganz besonders um die Aussegnungshalle. Diese müsste von Grund auf renoviert werden. Da hilft auch kein neuer Farbanstrich mehr.“ Und weiter kritisiert die Reusratherin: „Vor circa zwei Jahren wurde vor der Halle ein ovales Beet angelegt. Dieses war nur im ersten Jahr sehenswert. Jetzt überwiegt auch dort das Unkraut.“