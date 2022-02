Vorstandswahlen in Grefrath : Ulrich Horst neuer Vorsitzender der Awo in Grefrath

Grefrath Ulrich Horst ist zum neuen Vorsitzenden der Grefrather Awo gewählt worden. Seine Vorgängerin Renate Goebbels trat nicht mehr für dieses Amt an. Sie wurde zur Stellvertreterin gewählt.

Mit Vorsicht, Abstand und unter 2G-Regeln hat die diesjährige Hauptversammlung der Grefrather Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Albert-Mooren-Halle stattgefunden. Nachdem diese Versammlung im vergangenen Jahr corona-bedingt ausfallen musste, begrüßte Renate Goebbels nun 40 der über 100 Mitglieder. Ein Schwerpunkt der Versammlung waren die Neuwahlen zum Vorstand. Renate Goebbels, die acht Jahre den Sozialverband leitete, trat nicht mehr an und schlug den Mitgliedern Ulrich Horst (59) als ihren Nachfolger vor. Sie selbst kandidierte als Stellvertreterin, um „den Wechsel nicht zu radikal zu gestalten“, wie sie sagte.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Vorstellung des Jahresprogramms 2022. „Immer unter dem Vorbehalt, dass Corona uns keinen Strich durch die Pläne macht“, stellte Winfried Hüren die engagierten Vorhaben der Awo für dieses Jahr vor. Neben dem Frühlingsfest im April ist im Frühsommer eine Tagesfahrt geplant. Höhepunkt wird eine Acht-Tage-Fahrt im August in den Teutoburger Wald – mit gutem, vor allem seniorengerechten Hotel und umfangreichem Rahmenprogramm. Gegen Jahresende soll wieder die traditionelle Weihnachtsfeier stattfinden. Hüren appellierte an die Mitglieder, der Awo auch in schweren Zeiten die Treue zu halten und beschrieb die vielen sozialen Aktivitäten wie Kindertagesstätten, soziale Beratung sowie die Angebote für Menschen mit Behinderungen in Grefrath und im Kreis Viersen. Horst versprach in seinem Schlusswort, sich verstärkt um neue – und auch jüngere – Mitglieder zu bemühen.