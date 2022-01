Gedenktag an den Holocaust : Grefrather gedenken jüdischer Mitbürger

Rund 100 Menschen kamen zusammen, um an die jüdischen Opfer während des Nazi-Regimes zu erinnern. Foto: Norbert Prümen

Grefrath An der Stele an St. Laurentius wurde die Namen der Opfer aus der jüdischen Bürgerschaft verlesen. Die evangelische Pfarrerin Barbara Münzenberg und Bürgermeister Stefan Schumeckers zum Gedenktag an den Holocaust.

„Leider kann ich die Vergangenheit nicht vergessen, darum bin ich mehr als dankbar, dass Sie in Grefrath dazu beitragen, die Vergangenheit nicht zu vergessen.“ Diese Zeilen schrieb eine das Ghetto Riga überlebende Grefratherin in einem Brief aus New York im Jahre 2006. Damit die schreckliche Vergangenheit der versuchten Ausrottung des Judentums in Nazi-Deutschland und in den besetzten Gebieten nicht vergessen wird, gedenken jedes Jahr Grefrather Bürger und Bürgerinnen der jüdischen Opfer in ihrer Gemeinde.

So kamen am vergangenen Sonntag etwa 100 Menschen zur Stele vor der St. Laurentiuskirche in Grefrath zusammen. „Dieses Denkmal repräsentiert eine ganze Gemeinde, die ausgelöscht wurde, einschließlich meine Familie. Diese Zeit in der Geschichte ist eine Warnung für jeden Menschen, egal, wo auf der Welt er oder sie lebt“, schrieb Nina Willner anlässlich ihres Besuches 2019 in Grefrath, dem Heimatort ihres Urgroßvaters Josef Willner, der 1942 deportiert und 1944 in Theresienstadt ermordet wurde.

Pfarrerin Barbara Münzenberg von der evangelischen Gemeinde Grefrath/Oedt erinnerte an die Gräueltaten der Nazis, wie sie auf der Wannseekonferenz in Berlin 1942 beschlossen wurden. „Die Verantwortlichen bei der Wannseekonferenz waren allen Ernstes davon überzeugt, gut und richtig zu handeln, weil sie Sorge hatten, dass die Juden sonst Deutschland vernichten würden. So absurd, so oft wiederholt – und schon glauben es viel zu viele“, führte Münzenberg aus und warnte vor der Lüge und der Gedankenlosigkeit, die sehr gefährlich sein kann, wenn man ihr Raum gibt.

Bürgermeister Stefan Schumeckers wies in seinem Redebeitrag auf ein Dokument hin, dass jeder bei sich trägt. Er sprach vom Ausweis in der Tasche als „Symbol und Gedenkkarte für Gleichheit und Freiheit“. In Nazi-Deutschland wurde er bei jüdischen Mitbürgern durch ein „J“ gekennzeichnet, und der Ausweisinhaber musste ab 1942 den Judenstern an seiner Kleidung tragen. Man könnte meinen „Kleinigkeiten, aber wie die Geschichte uns lehrt, leider ganz merkliche Zeichen für soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und Demütigung“; führte Schumeckers aus.

Firmlinge trugen Fürbitten vor, dann wurden die Namen der 25 Grefrather Jüdinnen und Juden verlesen, die Opfer des nationalsozialistischen Terrors geworden sind. Mit dem Liedtext von Dietrich Bonhoeffer „Von guten Mächten treu und still umgeben …“ schloss die Gedenk- und Mahnfeier gegen Antisemitismus und Extremismus ab.