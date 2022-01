Sportmöglichkeit in Grefrath : Politik berät über Dirtbike-Bahn in Vinkrath

Eine Dirtbike-Anlage gibt es schon in Elmpt, in Vinkrath soll ebenfalls ein Bahn realisiert werden. Foto: Heike Ahlen

Grefrath Jugendliche hatten diese Sportmöglichkeit vorgeschlagen. Bei einem Ortstermin wurden die Ideen konkreter. Jetzt berät der Sport- und Kulturausschuss über die praktische Umsetzung.

Am Donnerstag, 3. Februar, findet um 18 Uhr die Sitzung des Sport- und Kulturausschusses in der Aula der Sekundarschule statt. Ein Thema wird die geplante Fahrradstrecke – Dirtbike-Bahn – in Vinkrath beim Spielplatz an der Dorenburg sein. Interessierte Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene sind eingeladen, zu der Sitzung zu kommen und sich über die aktuellen Planungen zu informieren.

Das Projekt ist durch die Initiative einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus Vinkrath entstanden. Diese wandte sich Ende 2020 an Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU). Bei einem Ortstermin stellte sich heraus, dass sie sich in Vinkrath eine Strecke wünschen, über die sie mit ihren Rädern fahren können.

Im Juni 2021 fand daraufhin ein Workshop mit einem Planungsbüro und 22 interessierten Kindern und Jugendlichen statt. Das Ergebnis wurde Ende Dezember den Mädchen und Jungen, die sich im Projektverlauf bereits eingebracht haben, vorgestellt und mit ihnen besprochen.

Nach den derzeitigen Planungen handelt es sich um eine Strecke aus Erde mit drei verschiedenen Schweregraden, was das Benutzen für ein breites Publikum und mit unterschiedlichen Zweirädern ermöglicht. Die Benutzung mit Scootern ist aufgrund der fehlenden Asphaltierung nicht möglich, jedoch kann dafür die Skateranlage in Oedt benutzt werden. Als Standort für die neuen Dirtbike-Bahn wird zum aktuellen Zeitpunkt der Bolzplatz beim Spielplatz an der Dorenburg in Vinkrath favorisiert.

Es wird um eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme am Sport- und Kulturausschuss unter Telefon 02158 4080-103 oder per Mail an info@grefrath.de gebeten. Bei Sitzungen gilt aktuell die 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet).