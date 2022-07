Wilfried Wolf aus Korschenbroich : Seit 30 Jahren Übungsleiter der Herzsportgruppe

KLEINENBROICH Mit seinen 80 Jahren betreut der einstige Busfahrer eine der Gruppen beim Verein „SÄG 50 plus“. Vor 17 Jahren erhielt er selbst eine neue Aortenklappe.

Anlass genug für die beiden, Wolf besonders zu ehren: „Es geht um die Würdigung seiner Leistung und seines großen Engagements“, so Ripphahn. Der 80-Jährige hat sein ganzes Leben lang viel Sport betrieben – sogar Ausdauer- und Leistungssport. Das war ein Ausgleich zu seinem früheren Beruf als Busfahrer bei den Stadtwerken Mönchengladbach, der heutigen NEW. Wolf wohnt in Mönchengladbach, elf Kilometer entfernt von der Dreifachsporthalle Korschenbroich, in der er Übungsleiter für eine der drei Herzsportgruppen ist.