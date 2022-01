Handball : St. Tönis verliert Offensivspektakel

Lena Schleupen spielt wieder für die Turnerschaft St. Tönis und erzielte im Spiel gegen Aldekerk II sieben Treffer. Foto: Topel

St. Tönis Die Frauen der Turnerschaft mussten sich am Sonntag der Reserve des TV Aldekerk mit 40:45 (21:23) geschlagen geben. Lena Schleupen feierte nach ihrer Rückkehr aus Litauen ihr Comeback.

Ein wahres Offensivspektakel bekamen die Zuschauer am Sonntagmittag in der Sporthalle Corneliusfeld beim Handball-Nordrheinligaspiel der Turnerschaft St. Tönis gegen den TV Aldekerk II geboten. 85 Tore in 60 Minuten. Aus Sicht der Gastgeberinnen musste man sich dem Tabellenzweiten mit 40:45 (21:23) geschlagen geben. Lena Schleupen kehrte nach ihrer Rückkehr aus Litauen erstmals zurück in den Kader der Turnerschaft und erzielte sieben Treffer.

„Es ist schon krass 40 Tore zu werfen, aber es ist natürlich auch krass 45 Treffer zu kassieren“, sagte Miriam Heinecke nach dem Schlusspfiff. „Wir müssen heute einfach sagen, dass Aldekerk die bessere Mannschaft war. In der ersten Halbzeit konnten wir noch mithalten, aber der Sieg für den ATV II hat sich letztlich ab der 40. Minute abgezeichnet.“

Am Mittwoch kehrte Lena Schleupen von ihrem Auslandssemester in Kaunas zurück. „Nach meiner Rückkehr konnte ich leider nicht mehr mit dem Team trainieren. Aber ich freue mich nun darauf, wieder die Rückrunde in der Nordrheinliga zu bestreiten“, sagte die Rechtshänderin. In ihrem ersten Spiel traf Schleupen auf den TV Aldekerk II und Coach Rene Baude. Baude war 2017 Trainer der Turnerschaft als sich die 22-Jährige den Töniser Frauen anschloss. Zudem gab es am Rande der Partie das Wiedersehen mit der heutigen Kerkener Keeperin Enya Fritz, mit der Schleupen in der Spielzeit 2016/2017 mit der weiblichen A-Jugend der JSG TVK/ART die Niederrheinmeisterschaft gewann.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer ein eng umkämpftes und schnelles Spiel, in der die Gäste bis auf einmal ständig in Führung lag. Lediglich in der 2. Minute warf Doreen Topel die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung. Beim Spielstand von 17:20 vergab Naomi Akeredolu einen Siebenmeter. Der Wurf der 27-Jährigen traf Aldekerks Torhüterin Sonja Stahlberg im Gesicht, die Schiedsrichter entschieden regelkonform und zeigten der Rechtsaußen die Rote Karte.

Auch wenn Verena Wolf, die mit zehn Toren die erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft war, zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 22:23 verkürzen konnte, wollte Aldekerk sich absetzen. Treffer von Bleckmann, Zey und Molderings ließen die Gäste bis auf 26:22 davonziehen. Am kommenden Sonntag geht es für die Mannschaft der scheidenden Trainerin Miriam Heinecke mit einem Auswärtsspiel bei der SG Überruhr weiter.