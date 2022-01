Fußball : SSV Grefrath fegt den SV St. Tönis mit 8:2 vom Platz

Grefrath Die Zahl der Fußball-Testspiele hat am Wochenende deutlich zugenommen. Beim Oberligisten Teutonia St. Tönis läuft der Ball schon deutlich besser. Das Team gewann beim VfL Giesenkirchen mit 4:1.

Nach und nach nimmt die Schlagzahl an Testspielen zu. Das hat aber einen logischen Grund, weil der Beginn der zweiten Saisonhälfte immer näher rückt. Allerdings ist der sehr unterschiedlich. Die Oberliga mit Teutonia St. Tönis zum Beispiel legt bereits am Wochenende 18. bis 20. Februar wieder los. Dies gilt unisono für die Kreisliga A, in der aber bereits für das nächste Wochenende drei Nachholspiele terminiert sind. Landes- und Bezirksliga mischen erst ab dem 5. oder 6. März wieder um Punkte mit. Ausnahme: Der VfL Tönisberg, der sein Nachholspiel in Scherpenberg bereits am 20. Februar bestreitet.