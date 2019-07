Kamp-Lintfort : Premiere: Konzert in der Abteikirche Kamp

Die Abteikirche Kloster Kamp. Foto: Marcus (mkoo)/Koopmann, Marcus (mkoo)

Erstmals in der Geschichte des Kammermusikfestes Kloster Kamp fand eins der Konzerte in der Abteikirche statt: passend zum Ort eine Barockreise durch Europa. „Wir freuen uns ganz besonders, dass dieses Konzert geklappt hat und die Kirchengemeinde dafür sogar eine Messe hat ausfallen lassen“, begrüßte die Künstlerische Leiterin des Festivals Katharina Apel das Publikum in der restlos ausverkauften Kirche.

Das Reiseprogramm vereinte Werke aus dem Hoch- und Spätbarock, mit Werken von Händel, Bach, Scarlatti, Vivaldi, Couperin und Corelli. Neben vollständigen Werken wurden auch Einzelsätze gespielt, der „rote Faden“ waren die Tanzsätze, die in unterschiedlichen Formen auftraten.

Auf der „Suche nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten“ erlebten die Zuhörer unterschiedlichste Besetzungen, beginnend mit Händels Sonate für Streichquartett als elanvoller Auftakt mit Anna Heygster und Roman Patocka (Violinen), Simone Jandl (Viola) und Christopher Franzius (Violoncello), der ganz authentisch mit Barockbogen und ohne Stachel am Instrument spielte. Einen meisterhaften Solobeitrag lieferte der Geiger Timothy Braun mit der Chaconne aus Bachs d-Moll-Partita in einer feinen und mit überzeugender innerer Ruhe vorgetragenen Interpretation.