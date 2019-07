Musik in Kamp-Lintfort : Auf ein launiges Wort zur Kammermusik

Professor Karl Böhmer führte am Mittwoch ins Programm des Kammermusikfests Kloster Kamp ein. Musikvermittlung auf launige Weise.

Ein zorniger Rebell, unbeugsam bis zur Sturheit, eine Enfant terrible soll Ludwig van Beethoven gewesen sein. Und das spiegelt sich auch in seiner Musik wider, sagt Karl Böhmer: „Wam ba ba bam. Gleich der erste Satz seines Streichtrios Nr. 1 Es-Dur op.30 startet mit Synkopen. Daran sieht man schon, wie störrisch Beethoven war“, betont der Geschäftsführer der Landesstiftung „Villa Musica“ Rheinland-Pfalz schmunzelnd. Für ihn ist die Musik kein Buch mit sieben Siegeln. Ganz im Gegenteil. Wenn er über die Kompositionen von Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach oder Sergei Tanejew spricht, dann ist es fast so, als wären sie dem Zuhörer für einige Augenblicke ganz nah.

Die Konzerte des Kammermusikfests Kloster Kamp sind am Mittwochabend ungewöhnlich gestartet – mit einer spannenden und unterhaltsamen Einführung ins Festivalprogramm mit Musikausschnitten aus den sechs folgenden Konzertabenden. „Ein Wort zur Musik“, das 2018 Premiere feierte, ist keine herausfordernde Analyse der jeweiligen Komposition. Musikwissenschaftler Karl Böhmer füllt den Abend launig und humorvoll mit Anekdoten über die Komponisten, ihr Leben und ihre Werke. Musikvermittlung, an der sicherlich nicht nur die Laien ihre wahre Freude hatten. Wie viel leichter macht es die vermeintlich „schwere“ klassische Musik zu verstehen, wenn man erst weiß, dass Johannes Brahms wie einst Goethes Werther unsterblich verliebt war – in Clara Schumann, die Ehefrau seines Mentors Robert Schumann. Der hatte ihn in einem Artikel als das „Genie der Zukunft“ ausgerufen. „Man spürt, unter welcher inneren Anspannung der Mensch stand, der die Noten für das Klavierquartett c-Moll op. 60 geschrieben hatte“, sagt Karl Böhmer und bringt die Komposition dem Publikum gleich so viel näher. Ebenso mit der kleinen Anekdote, dass der zu seiner Zeit mehr als populäre Brahms sich so sehr darüber freute, als sein Begleiter auf einem Spaziergang einfach sein Cello-Solo pfiff. „Endlich pfeift mal jemand meine Melodien“, soll er gesagt haben. Den ersten und dritten Satz spielen Michal Friedlander (Klavier), Anna Heygster (Violine) Beatrice Muthelet (Viola) und Katharina Apel (Violoncello) im Anschluss ans Expertenwissen. Die intime Atmosphäre im Rokokosaal des Klosters Kamp und die Nähe zu den Künstlern bringen die Kammermusik noch mehr zum Leuchten. Karl Böhmer ist ein erfahrener Musikvermittler. Er hat als Programmheftautor der „Villa Musica“ Einführungen zu mehr als 4000 Kammermusikwerken verfasst. Sie sind unter der Internetadresse www.kammermusikfuehrer.de zu finden und werden jährlich von rund 300.000 Besuchern dieser Seite gelesen.