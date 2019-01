Scheiben von acht Autos an mehreren Tatorten eingeschlagen: Serie von Autoaufbrüchen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Seit dem Wochenende haben Unbekannte mehrere Autos im Kamp-Lintforter Stadtgebiet aufgebrochen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.25 Uhr und 1.15 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe von drei Fahrzeugen ein, die an der Dorfstraße in Hoerstgen abgestellt waren. Zwei Autos standen auf dem Parkplatz der evangelischen Kirche. Die Diebe entwendeten ein mobiles Navigationsgerät und eine Brille. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang zwei dunkel gekleidete Personen. Als sie den Zeugen bemerkten, flohen sie in einem dunklen Ford Fiesta.