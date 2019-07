Neukirchen-Vluyn : Großes Finale einer klangreichen Woche

Mit einem grandiosen Konzert endete am Sonntagabend das einwöchige Kammermusikfest Kloster Kamp auf Schloss Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn. Die Veranstalter ziehen ein mehr als positives Fazit.

Nach einer klangreichen Woche mit vielen musikalischen Höhepunkten erlebte das Kammermusikfest Kloster Kamp ein grandioses Finale auf Schloss Bloemersheim. „Wir sind überglücklich, dass es so gut gelaufen ist und dass unser Publikum alles so gut angenommen hat. Wir waren komplett ausverkauft“, so das Resümee des Künstlerischen Leiters Alexander Hülshoff. Sein Dank ging an die Sponsoren und den Förderverein, an die Schlossherrin Jeannette von der Leyen für ihren unermüdlichen Einsatz als Organisatorin, „ohne den nicht ein Ton würde erklingen können“ und an Baron Friedrich von der Leyen „dafür, dass er seiner Frau erlaubt, diese Arbeit zu machen“.