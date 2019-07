Gärtnern in Kamp-Lintfort : Urban Gardening mit dem Jobcenter

Info

Weitere Informationen über das Gruppen- und Ausflugsprogramm zur Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort finden Interessierte im Internet unter www.kamp-lintfort2020.de. Buchungen sind über die Landesgartenschau unter Tel.: 028242 2793490 möglich. Die Laga-GmbH bietet kombinierte Führungen an, angesteuert werden der Zechenpark und der jeweilige zusätzlichen Programmpunkt. Die Preise reichen von 26 bis 64 Euro pro Person, eingeschlossen ist der Eintritt in die Landesgartenschau und ein Besuch der Gastronomie.