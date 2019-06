Kammermusikfest in Kamp-Lintfort : „Kloster Kamp ist ein magischer Ort“

Info

Das Kammermusikfest Kloster Kamp findet vom 21. bis 28. Juli 2019 statt. Es gibt noch Karten für den Einführungsabend am 24. Juli, das Eröffnungskonzert im Audimax der Hochschule am 25. Juli, die Soirée in der Abteikirche und das Nachtkonzert im Rokokosaal am 27. Juli sowie für das Abschlusskonzert in Bloemersheim am 28. Juli.

Bestellung über www.kammermusikfest-klosterkamp.de oder per Fax: 02845-959260.

Der Besuch der öffentlichen Proben ist kostenlos.