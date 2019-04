Festival Alte Musik Knechtsteden: Bach und Mendelssohn im Fokus des Barock-Festivals

So war es beim Eröffnungskonzert 2018 des Festivals Alte Musik in der Basilika Knechtsteden. Foto: Carina Wernig

Knechtsteden Das weit über die Grenzen Dormagens hinaus bekannte Festival Alte Musik Knechtsteden geht vom 20. bis 29. September in seine 28. Auflage.

Mit der H-Moll-Messe eröffnet Bachs Opus Maximus am 20. September die Festivalsaison in Knechtsteden. Alle Proben dafür mit der Rheinischen Kantorei und „Das Kleinen Konzert“ in der Kulturhalle Dormagen sind öffentlich. Das Chorkonzert „Jesu meine Freude“, ebenfalls eine Eigenproduktion mit den Festivalensembles, widmet sich Bachs gleichnamiger Motette. Die Verbindung zwischen beiden Musikern findet sich im moderierten Orgelkonzert in der Dormagener Christuskirche wieder. Es entdeckt mit der Kantate „Begrüßung“ für Männerchor und Orgel eine Rarität wieder, die Alexander von Humboldt 1826 zu einem „Klimagipfel“ in Berlin an Mendelssohn beauftragte.