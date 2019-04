Schützen in Dormagen: Horremer Bruderschaft bereitet Jubiläum 2020 vor

Horrem Die Schützen planen eine Silvesterparty, einen großen Festumzug und einen Jubiläumsabend.

Die Vorbereitungen für das große Jubiläum sind in vollem Gange: 2020 wird die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem 100 Jahre alt. „Wir starten mit einer großen Silvesterparty im Bürgerhaus in unser Jubiläumsjahr“, erklärt Brudermeister Manfred Klein. Auf der mit 90 Mitgliedern gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde Klein jetzt wiedergewählt – allerdings machte er seinen Schützen klar, dass er „nur für die Hälfte der Legislaturperiode, also für zwei Jahre, zur Verfügung“ stehe. 2021 wird Manfred Klein also seinen Posten zur Verfügung stellen.