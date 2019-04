Kulturkirche Dormagen: Bigband-Sound von Duke & Dizzy

Die „Six8tyOne“-Bigband begeisterte die Zuhörer in der voll besetzten Kulturkirche. Die 16 Musiker fanden so gerade Platz auf der Bühne. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Dormagen 16 Musiker von „Six8tyOne“ gastierten mit fetzigen Klängen in der Kulturkirche.

Wie lebendig und mitreißend doch Jazz sein kann! Davon konnten sich die Besucher der Kulturkirche am Freitagabend aus erster Hand überzeugen – beim Auftritt der „Six8tyOne“-Bigband, was nichts anderes bedeutet als Rheinkilometer 681 bei Köln-Porz. Dort hat sie ihren Probenraum.

16 Musiker wollten auf der kleinen Bühne erst einmal untergebracht sein, was bei der Enge dort vorn zu einer nicht ganz optimalen Akustik führte. Aber es hat Spaß gemacht und viele erfreut, wieder einmal den historisch ganz Großen des Jazz zu begegnen. „Wir sind eine Cover-Band nur in dem Sinn“, klärte Bandleader Helmut Kopp auf, „wie ein Sinfonieorchester im Dienste der großen Komponisten.“ Stücke von Duke Ellington und Dizzy Gillespie standen auf dem Programm.

Bigband in der Kulturkirche

„Friday Night“-Konzerte in Dormagen

Da erklangen keine Kopien, sondern der Geist des Jazz wurde mit jedem beklatschten Solo und jedem Tutti-Einsatz getroffen. Six8tyOne spielte wahrhaftig, fühlte sich ein und weckte Assoziationen von Heiterkeit, aber hatte auch betrübte Tonfolgen. Amerika, wie es in seinen besten Zeiten tönte und swingte, blitzte auf. Festgemacht an Duke Ellington, der in diesem Geschäft 50 Jahre auf der Höhe der Zeit war und sämtliche musikalischen Einflüsse aufgesogen hat. Oder anzuhören bei Stücken von Dizzy Gillespie, der einst mit Charly Parker den Bebop aus der Taufe gehoben hat.