Verwaltung in Dormagen : Ein Viertel der Rathaus-Mitarbeiter geht

Foto: Klaus D. Schumilas. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen In den nächsten Jahren gibt es unter den Beschäftigten aus Altersgründen eine erhebliche Fluktuation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Die Situation ist klar: Dormagen steht voll im Wettbewerb. Es geht nicht nur darum, als Wirtschaftsstandort für Unternehmen attraktiv zu sein, mit weichen Standortfaktoren für den Wohnort Dormagen zu werben – es geht auch um Arbeitskräfte. Das bekommt die Rathausverwaltung der Stadt zu spüren. „In den nächsten zehn Jahren wird mehr als ein Viertel des heutigen Personalbestandes Rente empfangen oder in den Ruhestand versetzt“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Zum 31. Dezember 2018 wies das Personaltableau 893 Beschäftigte aus – ohne Tochter Technische Betriebe und Beteiligungen wie evd und SVGD. Die Stadt hat das Problem erkannt und reagiert.

In der Vergangenheit wurde der Personalbedarf für die klassischen Verwaltungsberufe nahezu ausschließlich aus Mitarbeitern gedeckt, die im Rathaus ausgebildet wurden. „Spätestens seit Eintritt der Flüchtlingssituation und dem Mehrbedarf in einigen Bereichen werden vermehrt auch ausgebildete Verwaltungsfachkräfte sowie Quereinsteiger mit anschließendem Qualifizierungsbedarf extern eingestellt“, so Lierenfeld.

Info Zahlen und Daten zum Personal im Rathaus Personalbestand 893 (2017: 894; 2016: 877; 2015: 867; 2014: 848) Auszubildende 31 (2017: 30; 2016: 22; 2015: 25: 2014: 24) Befristungen 36 im Verwaltungs- und technischen Bereich (2017: 42; 2016: 42) und 47 im Kita-Bereich (2017: 58; 2016: 59) Geschlecht 273 Männer (2017: 276; 2016: 254), 620 Frauen (2017: 618; 2016: 623)

Deutlich erkennbar ist in dem Personalbericht, der den Mitgliedern des Hauptausschusses in der Sitzung am Dienstag, 9. April, vorgelegt wird, dass der Schwerpunkt der externen Einstellungen im vergangenen Jahr weiterhin überwiegend im sozialen Bereich lag, der neben dem Erziehungspersonal auch die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen der Erzieherischen Hilfen und den Fachbereich Integration umfasst, sowie bei Beschäftigten in der Verwaltung, dort überwiegend in der Ordnungsverwaltung, im Fachbereich Finanzen, im Eigenbetrieb und im Reinigungsbereich.

„Wir müssen noch attraktiver werden“, sagt Lierenfeld. Er erkannte schon vor Jahren den sich verschärfenden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die Bedeutung des „Dreiklangs“ aus Weiter-, Fort- und Ausbildung. Mitarbeiter können aus dem mittleren in den gehobenen Dienst aufsteigen, im Rahmen von Fortbildungen wird Nachwuchs Führungsschulung angeboten, inzwischen wird auch wieder für den Beamtenbereich ausgebildet. „Als es das eine Zeit lang nicht gab, war die Zahl der Bewerber rückläufig.“ Das vergangene Jahr war ebenso wie 2017 von einer höheren personellen Fluktuation gekennzeichnet mit 112 Einstellungen und 95 Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, unter anderem durch befristete Verträge, die teilweise im Laufe des Jahres begannen und endeten.