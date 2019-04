BSV Delhoven: Ex-Schützenchef erhält Silberne Ehrennadel

Delhoven Auszeichnung für Peter von den Driesch, zudem ist er nun Ehrenvorsitzender des BSV Delhoven.

Bewegt und erfreut nahm der langjährige Vorsitzende und Oberst des Bürger-Schützen-Vereins Delhoven, Peter von den Driesch (70), am Freitagabend die Auszeichnung mit der Silbernen Ehrennadel durch Bürgermeister Erik Lierenfeld entgegen. Gerade hatte er sich nach 33 Jahren an der Regiments- (23 Jahre) und Vorstandsspitze (zehn Jahre) von „seinen Schützen“ verabschiedet, denen er für die gute Zusammenarbeit herzlich gedankt hatte.

Die knapp 150 Schützen hatten ihren beliebten Vorsitzenden mit stehendem Applaus verabschiedet. „Ich werde im August 71 Jahre alt, da ist es Zeit, den Vorsitz in jüngere Hände zu geben“, sagte Peter von den Driesch, der die Wahl seines Nachfolgers leitete. Mit 136 gezählten Stimmen erzielte der bisherige Stellvertreter Stephan Gödderz eine überwältigende Mehrheit. Seine erste Amtshandlung: Er ernannte Peter von den Driesch in Abstimmung mit dem Vorstand zum Ehrenvorsitzenden. Fred Dahmen, ebenfalls Ehrenvorsitzender des BSV Delhoven nach 33 Jahren als Vorsitzender, war unter den ersten Gratulanten. Zu beiden sagte Stephan Gödderz: „Wenn wir Euch nicht gehabt hätten, hätten wir das alles für den BSV Delhoven nicht machen können.“ Oberst Frank Dahmen dankte Peter von den Driesch im Namen von Regiment- und Korpsführungen: „Die Zusammenarbeit war immer sehr angenehm.“ Das liege auch an der guten Aufgabenteilung, so Dahmen: „Der Verein wird nach außen vom Vorstand geführt und vertreten, das bleibt auch so.“ Gödderz’ Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender wurde Sascha Ollig.