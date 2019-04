Fährbetrieb Dormagen – Monheim: Die „Piwipp“ ist gut in die neue Fähr-Saison gestartet

Rheinfeld/Monheim Die „Piwipp“ als eine autonome Fähre, die automatisch über den Rhein übersetzt? „Wir sind eben hochmodern“, sagt Professor Heiner Müller-Krumbhaar, Vorsitzender des Vereins „Piwipper Böötchen“, lachend und weist auf seinen Aprilscherz auf der Homepage www.piwipp-boot.de hin.

Dort hat er liebevoll die Idee des mit „neuer Sensor- und Steuertechnik“ automatisch fahrenden Fährschiffes ausgearbeitet. Kein Scherz ist aber, dass der Verein mit dem Start-Wochenende in die neue Saison sehr zufrieden ist: „Wir blicken mit Optimismus und Freude auf die Saison“, so Müller-Krumbhaar.

Zwar habe das zunächst nicht so sonnige Wetter mit kühlem Wind am Sonntag sowie Stadtfeste in Monheim und Dormagen einige Fahrgäste von der Rheinüberquerung mit der Personenfähre abgehalten, aber der Samstag sei „optimal gelaufen“, so Professor Müller-Krumbhaar. „Wir sind Bürgermeister Erik Lierenfeld und der Stadt Dormagen sehr dankbar, dass zwei Hinweisschilder an B 9 und am Damm auf die Piwipp hinweisen.“