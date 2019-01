Musik in Kamp-Lintfort : Kamper Konzert mit „Praktikant“

Vier Könner an den Celli (v.l.) Bonian Tian, Angela Chang, Katharina Apel, Alexander Hülshoff. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

KAMP-LINTFORT Im Rokkoko-Saal des Klosters in Kamp-Lintfort beeindruckte mit Cello-Quartett.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Riederer-Sitte

Zum 13. Mal wurde im Rokokosaal des Klosters Kamp das alte Jahr mit einem musikalischen Feuerwerk verabschiedet. „Das ist eine schöne Tradition geworden und eine sehr wichtige Tradition“, sagte der Cellist Alexander Hülshoff, der gemeinsam mit Ehefrau Katharina Apel die Künstlerische Leitung der Kammerkonzerte innehat. Obwohl die Besucher das Programm immer erst am Konzerttag erfahren, sind der Nachmittags- wie auch der Abendtermin Jahr für Jahr ausverkauft. „Der Saal ist wieder so etwas von voll“, freute sich die Koordinatorin Jeannette von der Leyen. Das Silvesterkonzert überraschte mit einer außergewöhnlichen Besetzung: einem Celloquartett. „Immer, wenn es in einer Oper besonders romantisch wird, erklingt irgendwo ein Cello“, erklärte Hülshoff. Was also lag für ihn näher, als die „Auswahl der schönsten Walzer- und Opernmelodien“ von drei Kollegen aus dem Gürzenich-Orchester spielen zu lassen. Katharina Apel ist seit 2008 Mitglied des renommierten Kölner Klangkörpers, dem Angela Chang seit Januar 2018 als Vorspielerin der Violoncelli und Bonan Tian seit 2010 als Solocellist angehören. „Ich bin heute sozusagen der Praktikant“, versicherte Hülshoff zur Erheiterung des Publikums.

Zum Programmauftakt bescherte die „klingende Wundertüte“ mit Vivaldis Concerto grosso op. 3 Nr. 11 festliche Barockklänge. Vom Barock ging es über in die Welt der Oper, zu Puccinis wundervoller Arie „E lucevan le stelle“, Mozarts prachtvoller Ouvertüre zu Figaro und Wagners „Feierlichem Stück“, mit dem Elsa zum Münster geleitet wird. Die erste Konzerthälfte endete mit einem Originalwerk für Celloquartett: Wilhelm Fitzenhagens Konzertwalzer op. 31, in dem insbesondere Hülshoff mit sichtlicher Wonne und waghalsigen Flageoletts in heiterster Walzerseligkeit schwebte. Ähnlich schwungvoll ging es nach der Pause weiter mit Rossinis „Barbier von Sevilla“ und mit Carlos Gardels herrlich melancholischen Tango-Klängen „Por una cabeza“. Zum krönenden Finale durfte der Donauwalzer nicht fehlen, der seine Wirkung auch diesmal nicht verfehlte. Als Dank für den begeisterten Applaus und die Bravorufe gab es als Zugaben mit „Bel Ami“ und „Juliska aus Budapest“ populäre Schlager aus den Zwanziger Jahren und „als Motto für 2019“, so Hülshoff mit einem Augenzwinkern, zu guter Letzt noch den musikalischen Rat „Nur nicht aus Liebe weinen“.