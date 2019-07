Musik in Kamp-Lintfort : Eine romantische Eröffnung

Unter dem Titel „Rundum klassisch“ stand das Eröffnungskonzert des Kammermusikfests Kloster Kamp, das sich allerdings als ein rundum romantischer Abend erweisen sollte. Den Zuhörern gefiel es.

Im vollbesetzten Audimax der Hochschule Rhein-Waal begrüßte der Künstlerische Leiter Alexander Hülshoff rund 300 Besucher zu „drei großen romantischen Werken“, die vielen Besuchern aus dem Besuch der vorangegangenen öffentlichen Proben vertraut waren: „Jedes Jahr ist es wieder schön, wie gut die Proben angenommen werden und wie das Publikum die Gestaltung der Interpretation miterlebt.“ Das Duo mit der Bratschistin Simone Jandl und dem Pianisten Yannick Rafalimanana gehörte zu den Enssembles, bei denen von Anfang an die kammermusikalische Harmonie stimmte. Schon bei den ersten Proben hatte es kaum Korrekturen gegeben, das Zusammenspiel lief von Anfang an so stimmig, als sei das Festivalduo seit Jahren aufeinander eingespielt. Dieser Eindruck wurde beim Konzert bestätigt, das die beiden mit Robert Schumanns „Märchenbilder“ op. 113 eröffneten.

Jedes dieser vier kleinen Charakterstücke erzählt eine Geschichte, hatte Alexander Hülshoff in der Einleitung erklärt, und man konnte beobachten, wie das gebannt lauschende Publikum die einzelnen in Musik gefassten Erzählungen erspürte. Simone Jandl meisterte die technischen Herausforderungen der „Kinderspäße“, wie Schumann die Märchenbilder nannte, absolut bravourös, so etwa in den Doppelgriffen des zweiten Stückes oder den „mit springendem Bogen“ zu spielenden Triolen des dritten. Yannick Rafalimana gestaltete den Klavierpart ebenso sensibel wie selbstbewusst, und so gelang es den beiden, die Märchenbilder mit liebevollen Details zu phantasiereichen Visionen zu formen, die faszinierende Rhetorik und mysteriöse Geheimnise vereinten.