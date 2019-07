Auftakt zur Open Air Konzertreihe : Backbeats eröffnen den Kultursommer im Stephanswäldchen

Tolle Stimmung beim Auftakt der Open Air Konzertreihe im Rahmen des Kultursommers- und das trotz Regen

Bis kurz vor 19 Uhr war am Samstag unklar, ob der Auftakt zum diesjährigen Kultursommer in Kamp-Lintfort buchstäblich ins Wasser fällt oder nicht. Die langersehnte Abkühlung und der damit einhergehende Regen bildeten ein ungeplantes Hindernis für das Konzert der Backbeats im Stephanswäldchen. Zum Schutz der Instrumente und Technik vor dem Regen wurde ein Pavillon aufgebaut, in dem die Band mit Veranstalter Norbert Knabben über eine Entscheidung beratschlagten. Nach einer „Wetter-App Olympiade“, bei der die unterschiedlichen Wetterprognosen für den Abend verglichen wurden, entschied man sich, die trockene Phase am frühen Abend zu nutzen und das Konzert stattfinden zu lassen, so Knabben. Die ersten Zuschauer waren bereits vor Ort, ausgerüstet mit Camping Stühlen und Regenschirmen. Am Bierwagen wurden die ersten Biere des Abends gezapft, während der Regen immer weiter nachließ.