Ferien in Kamp-Lintfort : Jugendliche zeichnen in den Ferien japanische Mangas

Kamp-Lintfort (RP) Im Rahmen der Holiday Fun-Angebot hat die Mobile Jugendarbeit mit Zeichenlehrerin Jen Satora aus Moers einen Mangazeichenworkshop durchgeführt. Bereits seit fünf Jahren kommt die studierte Designerin Jen Satora regelmäßig nach Kamp-Lintfort, um mit den Jugendlichen sogenannte Mangas, das sind Comics im japanischen Stil, zu zeichnen.

Satora betreibt seit 2004 eine Comiczeichenschule in Moers und hat bereits während des Studiums Zeichenkurse gegeben. Zu den Mangas kam sie durch den Wunsch von Kursteilnehmern. Im alten Rathaus haben sich trotz hochsommerlicher Temperaturen neun Jugendliche zusammengefunden, um Mangas zeichnen zu lernen. Samantha ist bereits zum dritten Mal in Folge dabei und versucht sich zum Einstieg mit dem freien Zeichnen: „Ich male gerade einen Chibi-Charakter aus dem Computerspiel Assasin’s Creed“. Chibis sind eine für Manga typische Darstellungsweise von Charakteren in kindlicher Form. Immer wieder meldet Samantha sich zum Mangakurs an, weil sie selbst Mangas liebt und leidenschaftlich zeichnet. Es geht ihr darum „Leute mit den gleichen Interessen zu treffen“ und den eigenen Zeichenstil zu verbessern. Beim freien Zeichnen gibt die Kursleiterin Satora weiterhin Tipps, sodass Anfänger aber auch Fortgeschrittene voll auf ihre Kosten kommen. In der ersten Lektion nach dem freien Zeichnen wird Satora erklären, wie man die besonders schwierig zu malenden Hände zeichnet.