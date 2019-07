Feiern in Kamp-Lintfort : Peter Wackel rockt die Beach Party

Mit Gesangausbildung, Gitarren-, Violinen- und Orgelunterricht ist Peter Wackel ein Vollblutmusiker und weiß, dass Partymusik ebenfalls Qualität und Abwechslung verlangt. Foto: Roth. Foto: Roth Peter

Der Sänger ist Stimmungskanone und Mallorca-Matador. Er freut sich auf eine tolle Sommerparty in Kamp-Lintfort. Die Beach Party steigt am 24. August. Die RP verlost Eintrittskarten für die Veranstaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Beach Party in Kamp Lintfort ist ein echtes Highlight in der Region, und ich freue mich, dass ich in diesem Jahr wieder dabei sein kann. Ich freue mich auf eine große und tolle Sommerparty und auf das Gefühl, als wären wir alle zusammen im Urlaub“, sagt Peter Wackel, der am Samstag, 24. August, zur Riege der Künstler gehört, die auf der Beach Party für Stimmung sorgen werden.

Wackel ist der Bierkönig-Matador auf Mallorca und seit mehr als 22 Jahren einer der erfolgreichsten und meist gebuchten Party- & Mallorca-Stars mit rund 200 Auftritten im Jahr in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, in der Schweiz, Italien, Luxemburg und in Belgien.

Info RP verlost zwei Tickets für die Beach Party Verlosung Die Rheinische Post verlost wieder zwei Tickets für die Beachparty am Samstag, 24. August, im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort. Mitmachen Wer eine Mail an aktionen.moers@rheinische-post.de, Stichwort Beach Party, schickt, kommt in die Verlosung der zwei Tickets. Namen, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist Montag, 29. Juli, 23.59 Uhr.

Von April bis Oktober kann man Peter Wackel jede Woche live im Bierkönig und Oberbayern auf Mallorca erleben. Sein Showkonzept – seit 2017 mit modernem Drumset on Stage – ist Entertainment pur und in der Branche einzigartig: ein Feuerwerk aus allen Wackel-Songs und coolen Remixen im Mallorca-, Rock-, Elektro-, und 90er-Style. Wackel, der immer live singt, rockt die Bühne mit einer perfekt abgestimmten Drumshow.

Mit seinen Hits wie „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ kann der Sänger inzwischen viele Charterfolge, Fernseh-Auftritte, einen Gold Award und sein 22-jähriges Bühnenjubiläum vorweisen. Als Entertainer überzeugt Peter durch seine Bühnenpräsenz und die stete Nähe zu seinen Fans. Mit Gesangausbildung, Gitarren-, Violinen- und Orgelunterricht ist er ein Vollblutmusiker und weiß, dass Partymusik ebenfalls Qualität und Abwechslung verlangt, um beständig zu sein. Das spiegeln auch seine Songs wieder: von Discofox über Oktoberfest-Stimmung und Après Ski bis hin zu schnellen Disco- und Elektro-Sounds bietet der Künstler Vielfalt und ist doch immer wiedererkennbar. Mit seiner neuen Live-Drum Show zeigt er einmal mehr, was in ihm steckt und was seine Partymusik leisten kann.

Veranstalter Thorsten Kalmutzke ist schon voller Vorfreude auf die Stimmungskanone Peter Wackel und alle anderen Stars der diesjährigen Beach Party: Mia Julia, Mickie Krause, Anna Maria Zimmermann, Achim Petry & Band, Isi Glück und Tini Tus machen das Showprogramm rund. Moderiert wird die Show von Megapark DJ Andy Luxx. Der Veranstalter erfreut sich darüber hinaus über die Entwicklung der Beach Party. Kalmutzke übernahm die Beach Party Kamp-Lintfort vor fünf Jahren und änderte gemeinsam mit seiner Agentur Passepartout das Veranstaltungskonzept. Aus einer kleinen Sommerparty wurde eine Festival-ähnliche Großveranstaltung.

Veranstalter Thorsten Kalmutzke freut sich auf die Party. Foto: Christopher Rausch