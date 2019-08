Kamp-Lintfort : Feuerwehr und DRK üben „Massenanfall von Verletzten“

Der verunglückte Autofahrer – hier eine Puppe – wird freigeschnitten. Im Hintergrund der am gestellten Unfall beteiligte Bus. Foto: Bergmann

Die Rettungskräfte simulierten einen Unfall mit Bus.

Die Szenerie wirkt erschreckend. Am Gelände des Sportvereins TuS Fichte Lintfort steigt eine dichte Rauchwolke auf, ein Bus sowie ein Auto stehen dicht daneben. Kurze Zeit später kommen schon die ersten besorgten Anwohner auf die Straße, während sich mehrere Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht ihren Weg zur Unfallstelle bahnen.

Doch in diesem Fall handelte es sich nicht um Schaulustige, denn bei dem Unfallszenario handelte es sich nur um eine groß angelegte Übung der Löscheinheiten 5 und 6 der Freiwilligen Feuerwehr Kamp-Lintfort gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Rheinberg. Insgesamt 63 Einsatzkräfte plus 20 Freiwillige, die als Opfer mitwirkten, waren an der sogenannten MANV-Übung beteiligt. (Massenanfall von Verletzten). Vorbereitet wurde diese von Unterbrandmeister Patrick Wormann sowie Brandinspektor Jan van Wasen der Freiwilligen Feuerwehr Kamp-Lintfort.