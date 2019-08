Kultursommer in Kamp-Lintfort : Von Kalkutta über Paris nach Hawaii

Info

Nächstes Konzert Weiter geht es am Samstag, 10. August, ab 19 Uhr, im Stephanswäldchen in Höhe der Hochschule. Dort tritt die Coverband Abbakustik auf. Hans Lammert schlüpft dabei in die Rolle von Benny Andersson, seine Frau Claudia in die von Anni-Frid. Sohn Jens ist dabei Björn. Marissa Möller, Lebenspartnerin von Sohn Jan, übernimmt den Part der poppig-bunten Agnetha.