Ausstellung in der Mediathek Kamp-Lintfort : Schüler erinnern an das Leid im Krieg

Kamp-Lintfort Der Projektkurs Geschichte-Englisch des Georg-Forster-Gymnasiums in Kamp-Lintfort thematisiert die englisch-deutschen Ereignisse zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges.

„Gemeinsam gegen das Vergessen“ lautet der Arbeitstitel, dem sich die Elftklässler des Georg-Forster-Gymnasiums in einem Pilotprojekt im letzten Schuljahr widmeten. Der bilinguale Projektkurs Englisch-Geschichte setzte sich anlässlich der 100. Jahrestages des Kriegsendes von 1918 damit auseinander, wie Engländer und Deutsche mit diesem Ereignis umgehen, wie sie Erinnerungskultur gestalten. 13 Jugendliche und ihre Lehrer Natascha Spitzer und Daniel Möller besuchten im November Gleichaltrige der Schule Park View in Durham im Nordosten Englands. Das Arbeitsergebnis präsentieren die Jugendlichen jetzt in ihrer Ausstellung „Gemeinsam gegen das Vergessen“ in der Mediathek.

Gemeinsam erlebten die Jugendlichen die Feierlichkeiten zum 100. Gedenktag, nahmen am Gedenkgottesdienst für die gefallenen Soldaten teil. Schüler Gregory Govor hielt eine Rede, Radiointerviews mit den deutschen Jugendlichen folgten. Der Name Georg-Forster-Gymnasium war in aller Munde. „Man hat sich prominent gefühlt“, so Lehrerin Natascha Spitzer. „In England sind in allen Altersklassen die Kriegsereignisse bekannt“, so das Fazit der Jugendlichen. England pflegt eine Erinnerungskultur und weiß der Opfer und Gefallenen zu gedenken. „Die Engländer sind stolz auf ihr Land und ihre Soldaten. Sie pflegen ein positives Bild. Anders das zurückhaltende Verhalten in Deutschland“, so die Erfahrung der Jugendlichen. „Wenn wir stolz auf unser Land sind und darüber sprechen, geraten wir schnell in die rechte Ecke“, so Leslie.