Hochschul-Projekt in Kamp-Lintfort : Im Vorübergehen die Stadt kennenlernen

Kamp-Lintfort Studenten haben drei Walkingrouten angelegt. Es geht um die Erkundung von Kamp-Lintfort und um Gesundheitsförderung.

Drei neue Routen rund um den Campus Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal laden zum Walken ein. In Anlehnung an das Klever Studierendenprojekt „Discover Kleve“ im Frühjahr dieses Jahres, entstand im Sommersemester die Idee, auch für Kamp-Lintfort und Umgebung Touren zu entwickeln. Sie sollen dazu dienen, den niederrheinischen Hochschulstandort zu erkunden und gleichzeitig die eigene Gesundheit durch Bewegung zu fördern.

Der Tourenplan „Discover Kamp-Lintfort“ befindet sich auf der Rückseite der Stelen mit dem Lageplan auf dem Campusgelände in Kamp-Lintfort sowie dem angrenzenden Parkplatz (Friedrichstraße). Neben den Routen finden sich darauf auch QR-Codes zu interessanten Informationen der einzelnen Landmarken in deutscher und englischer Sprache. Die Gestaltung einer Tourenkarte in Anlehnung an die Vorgaben des Campusplans erwies sich als besondere Herausforderung für die Studierenden, da Größe, Farbgebung und Piktogramme an das Konzept der Stelen angepasst und eigens dafür neu gestaltet werden mussten.