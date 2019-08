Die Täter wurden bei ihrem Einbruch überrascht : Unbekannte stehlen Getränkekisten

Solch einen Fahrradanhänger ließen die Täter zurück. Foto: Polizei Wesel. Foto: Polizei Wesel

Moers Am frühen Sonntagmorgen stellten Polizeibeamte gegen 3.20 Uhr an der Oststraße einen Einbruch in einen Getränkemarkt fest. Sie transportierten die Kisten mit einem Fahrradanhänger ab.

Die Diebe waren gewaltsam in den Lagerbereich eingedrungen und hatten bereits mindestens 13 Getränkekisten gestohlen, als die Beamten die Unbekannten offensichtlich störten. Weitere 19 Getränkekisten waren außerhalb des Zauns gestapelt und augenscheinlich für den Abtransport bereitgestellt. Die Diebe dürften die Getränkekisten mit Fahrrädern abtransportiert haben, da sie zwei Fahrradanhänger zurückließen. Auch einen Makita-Trennschleifer ließen die Unbekannten zurück.