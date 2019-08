25 Jahre Freitzeit-Oase Altfeld : „Bürgermeister“ im Camping-Dorf

Kamp-Lintfort Seit 25 Jahren betreiben Dietmar und Heidi Harsveldt die Freizeitanlage in Altfeld am Rande von Kamp-Lintfort. Am Samstag wurde ein Sommerfest gefeiert. Wir haben uns auf dem Campingplatz umgeschaut.

Idylle pur empfängt den Besucher der Campinganlage Altfeld. Die gepflegten Vorgärten der Parzellen schmücken Geranien. Die eine oder andere Fahne weht. Die Kinder haben den Spielplatz in Beschlag genommen. Lebendiges Camperglück mit Wohnmobil- und Mobilheimplätzen, wie die Betreiber und Eigentümer Dietmar und Heidi Harsveldt sagen. Vor 25 Jahren kaufte das Ehepaar die Anlage, modernisierte und erweiterte, so um einen Saunapark mit Freibad. Zum Rahmenprogramm kommt in den Ferien ein Kinderhort. „Camping ist generell im Tourismusbereich eine Wachstumsbranche, weil immer mehr Menschen aus den Städten raus in die Natur wollen“, so die Beobachtung von Dietmar Harsveldt.

Die Freizeitoase in Altfeld entwickelt sich in seiner ganzjährigen Belegung und den Dauercampern anders. Diese Camper verbringen mit erstem Wohnsitz dort ihr Leben. Auf 220.000 Quadratmetern mit über 650 Parzellen lebt es sich wie in einem Dorf mit familiärem Charakter. Alle Parzellen verfügen für Gas-, Wasser- und Stromanschluss. Ein Platz nur für Touristen würde sich nicht lohnen, so Harsveldt. In der Saison von April bis Oktober sind es rund 2000 Touristen, die in Altfeld meist für vier Tage Station machen und ihre Freizeit genießen. Meist an Wochenenden. „Wir werden sicherlich mit der Landesgartenschau viele Besucher bekommen, die einige Tage bei uns verbringen, den Niederrhein wie die Industriekultur erkunden wollen“, so seine Prognose.

Dietmar Harsveldt ist sozusagen der Bürgermeister, der Chef, den alle einfach Dietmar nennen. „Natürlich erleben wir Hochs und Tiefs und stehen vor mancher Herausforderung. Aber wir würden es immer wieder machen. Das hat mit den Menschen zu tun, mit Lebensgefühl und sozialer Verantwortung, die wir übernommen haben“, sagt Harsveldt. Als er vor 25 Jahren die Anlage kaufte, war sie bereits 20 Jahre in Betrieb. Mittlerweile eröffnet das Ehepaar demnächst am Wisseler See bei Kalkar die zehnte Anlage. Andere liegen in Hessen, Niedersachsen, die meisten in NRW. Die Faszination für ein Leben in der Natur, im mobilen Heim auf Rädern als Rückzugsort mit Landlust-Faktor kennt Harsveldt nur zu gut. Denn beim Betreten der Anlage, direkt hinter der Schranke, fange die Freiheit an, sei Sicherheit garantiert und beginne die soziale Gemeinschaft. Das sei der Zugang zur Bühne, wo das Theater des Lebens spiele. „Die Menschen lieben die Herzlichkeit. Wir sind eine große Familie ohne Hierarchien. Jeder ist gleich, ob jung oder alt. Wir stehen mitten im Leben. Man muss sich nicht erklären“, so Harsveldt. Ob jemand weniger oder viel Geld habe, sei völlig egal. Materielles verliere beim Betreten der Anlage an Bedeutung.

Dietmar Harsveldt ist Betreiber und Geschäftsführer der Freizeitanlage Altfeld. Foto: Christoph Reichwein (crei)