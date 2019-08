Soziales in Kamp-Lintfort : So hilft der Soziale Dienst in familiären Krisen

Erzieher, Sozial- und Heilpädagogen bilden zusammen das Stadteilteam des Allgemeinen Sozialen Diensts. Sie unterstützen sich gegenseitig. Foto: Anja Katzke

Das Jugendamt kooperiert mit vier freien Trägern in der Jugend- und Familienhilfe. Familien in der Krise profitieren so vom Expertenwissen. Ein Fallbeispiel.

Die Wohnung ist zugemüllt, es gibt kein fließendes Wasser, in der Badewanne stapelt sich das Geschirr, auch im Schlafzimmer ist kein Durchkommen mehr: Als die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) die alleinerziehende Mutter zum ersten Mal aufsuchen, finden sie die Wohnung in einem desolaten Zustand vor. Und mittendrin: die verwahrlost wirkende Tochter im Kita-Alter. Die Mutter scheint mit der Situation völlig überfordert. „Eigentlich war nur das Zimmer des Kindes zu betreten. Die Frau ist sehr antriebsarm“, stellt Sozialpädagogin Heike Adolph (ASD) den Fall in großer Runde vor. Der ASD muss handeln: Das Kind kommt noch am selben Tag zur Großmutter und wird dort vorübergehend bleiben. „Es ist die sanfteste Lösung für das Kind“, sagt sie.

Doch auch die junge Frau braucht Hilfe. „Die Familie ist seit 2013 bekannt, damals aber in einem anderem Zusammenhang“, beschreibt Adolph ihren Kollegen im Stadtteilteam Altes Rathauses die Lage. Es ist nur ein fiktiver Fall, den das Stadtteilteam „Altes Rathaus“ gerade durchspielt, aber einer, der Berufsalltag für die Sozialpädagogen, Familientherapeuten, Erzieher sowie Heilpädagogen ist, die an diesem Morgen gemeinsam am Tisch sitzen. Einmal in der Woche trifft sich das geballte Expertenwissen in den Räumlichkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Alten Rathaus zu Fallbesprechungen. Ein zweites Stadtteilteam hat seinen Sitz an der Eichendorffstraße im Stadtteil Gestfeld. In den Konferenzen gucken die Fachleute gemeinsam auf die eingebrachten Fälle, schlagen Angebote für die Familien vor und klären, wer sich wie mit seinem Expertenwissen einbringen kann und wer mit der Familie arbeiten will.

Info Ansprechpartner und Erreichbarkeit Stadtteilteams Der Allgemeine Soziale Dienst sitzt im Alten Rathaus an der Moerser Straße und an der Eichendorffstraße im Stadtteil Gestfeld. Ansprechpartner sind innerhalb der Dienstzeiten montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr, zu erreichen. Weitere Informationen auf der Internetseite der Stadt unter www.kamp-lintfort.de.

Susanne van der Wouw (ASD) moderiert das Gespräch: Fragen stellen, Vorschläge machen. Während Heike Adolph die Situation weiter schildert, kristallisiert sich heraus, dass offenbar Job und Neuanfang in Kamp-Lintfort die vom Mann getrennt lebende Mutter überfordert haben. „Sie möchte etwas verändern, weiß aber nicht wie“, berichtet Heike Adolph weiter. Petra Roosen, Mitarbeiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes des Caritasverbandes Moers-Xanten, erzählt von ihrem ersten Kontakt mit der Frau: „Das Gespräch lief schleppend. Sie steckt voller Ängste. Der Tag- und Nacht-Job in einer Tankstelle überfordert sie.“ Es gab ein Gespräch mit einem Facharzt.

Zum festen 13-köpfigen Team im Alten Rathaus gehören neben den ASD-Mitarbeitern die Kollegen aus den vier freien Trägern, mit denen das Jugendamt in Kamp-Lintfort kooperiert: Caritasverband Moers-Xanten, evangelische Jugend- und Familienhilfe, Neukirchener Erziehungsverein und Grafschafter Diakonie. Durch die Kooperationsvereinbarungen kann das Jugendamt eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten vorhalten. „Wie ist der Kontakt der Mutter zum Kind?“, will jemand wissen. „Gut“, antwortet Heike Adolph. „Das Sommercafé der Grafschafter Diakonie startet im August. Dort könnten sich Mutter und Kind entspannt treffen“, lautet sein Vorschlag. Auch die Erdmännchen-Gruppe im Familienstützpunkt wird ins Spiel gebracht, damit Mutter und Kind in engem Kontakt bleiben können. „Unsere Arbeitsweise ist ein am Niederrhein einmaliges System“, betont ASD-Leiterin Sandra Schulz. „Wir sind deutlich stärker miteinander vernetzt und stehen in einem ständigen Austausch. Die Wege sind dadurch viel kürzer“, beschreibt sie die Vorteile in Experten-Teams zu arbeiten. Denn wenn viele gemeinsam auf einen Fall gucken, könne man für die betroffenen Familien auf die besten Ressourcen zurückgreifen.

Seit 2000 arbeitet der Allgemeine Soziale Dienst in Stadtteilteams sozialraumorientiert. Die Fachleute verfügen über Zusatzqualifikationen wie zum Beispiel Mediation, Schuldnerberatung, Marte Meo oder Familientherapie, sie sind Anti-Gewalt-Trainer und Erlebnis-Pädagogen oder leiten Gruppen für Eltern und Kinder. Auch für die alleinerziehende Mutter zeigt das Team Lösungswege auf. Betreutes Wohnen ist zum Beispiel ein Thema. Eine therapeutische Beratung der psychisch angeschlagenen Frau wird beschlossen, aber auch ganz praktische Hilfen, damit sie ihren Alltag in den Griff bekommt: eine Schuldnerberatung zum Beispiel. Heilpädagoge Martin von Loe (evangelische Jugend- und Familienhilfe) bietet an, der verschuldeten Frau dabei zu helfen, ihre Haushaltskasse wieder in den Griff zu bekommen. „Es muss sie aber auch jemand begleiten und ihr helfen, die Termine zu vereinbaren“, betont Heike Adolph. Zwei Kolleginnen stellen sich zur Verfügung.