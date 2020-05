Wohnen in Kamp-Lintfort : Stadt stellt Bebauungsplan für das Stadtquartier Friedrich Heinrich auf

Wohnen in Kamp-Lintfort

Im Anschluss an die Landesgartenschau soll die Entwicklung des ehemaligen Bergwerks West zu einem neuen modernen Stadtteil fortgesetzt werden. Der westliche Teil des Veranstaltungsgeländes soll in Zukunft erschlossen und mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden.

Die Stadtverwaltung stellt einen Bebauungsplan für die Nachfolgenutzung des Zechengeländes als Stadtquartier Friedrich Heinrich auf. Im Anschluss an die Landesgartenschau soll die Entwicklung des ehemaligen Bergwerks West zu einem neuen modernen Stadtteil fortgesetzt werden. Der westliche Teil des Veranstaltungsgeländes soll in Zukunft erschlossen und mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden. Geplant ist ein urbanes Quartier mit bis zu 1000 Wohnungen und dem Namen „Friedrich Heinrich“. Eine Erinnerung an den Bergbau. „Der neu entstandene Zechenpark bleibt den Bürgerinnen und Bürgern aber selbstverständlich erhalten“, stellt Bürgermeister Christoph Landscheidt klar. Freiraum, Neubauten und die denkmalgeschützten ehemaligen Betriebsgebäude sollen zu einem neuen Wohngebiet verschmelzen. Das Zentrum bildet der bereits hergestellte große Quartiersplatz im Schatten der Fördertürme.