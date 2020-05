Nach 184 Verhandlungstagen : Gericht stellt Loveparade-Prozess ein

Das Gericht in Düsseldorf 2017 (Archivbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Duisburg Der Loveparade-Prozess ist am Montag ohne Urteil beendet worden. Einer der aufwendigsten Prozesse der Nachkriegszeit geht damit nach zweieinhalb Jahren zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie war der Prozess Mitte März unterbrochen worden.

Das Landgericht Duisburg hat am Montag den Prozess um das Unglück bei der Loveparade mit 21 Toten und 650 Verletzten eingestellt. Bei den drei zuletzt verbliebenen Angeklagten hatte das Gericht zuvor bereits nur eine geringe Schuld vermutet. Einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit geht damit nach knapp zweieinhalb Jahren am 184. Verhandlungstag ohne ein Urteil zu Ende.

In dem Prozess geht es um den Tod von 21 jungen Menschen bei der Loveparade in Duisburg im Juli 2010. Sie starben in einem Gedränge auf dem einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt.