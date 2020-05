Hunderttausende Besucher erwartet : Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ist gestartet

Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ist gestartet

Ein buntes Blumenfeld blüht auf dem Gelände von Bergwerk West in Kamp-Lintfort (Archivfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Kamp-Lintfort Von der Zeche zur Landesgartenschau - kaum eine Stadt hat den Wandel nach der Kohle so schnell geschafft wie Kamp-Lintfort. Nach der Corona-Pause ist die Landesgartenschau am Dienstag gestartet.

Die diesjährige Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ist seit Dienstagmorgen für Besucher geöffnet. Am Vormittag können die ersten regulären Gäste über die Ausstellung auf einem neu gestalteten Zechengelände schlendern und sich Gärten, Blumen und Park anschauen. Zuvor hatten sich der Aufsichtsrat Nader Gartenbaugesellschaft sowie die zuständigen Ausschüsse der niederrheinischen Stadt am Montagabend für die Öffnung ausgesprochen.