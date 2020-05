Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Schacht 2 erstrahlt in neuem Licht

Kamp-Lintfort Gemeinsam mit der Landesgartenschau GmbH und der Stadt haben Kober Lichtplaner aus Dortmund ein Beleuchtungskonzept für das Stahlgerüst entworfen.

„Seit der Beleuchtung für den Außenbereich der Zeche Zollverein und für die Kohlenwäsche bin ich immer wieder ergriffen, wenn wir teilhaben dürfen an der Transformation eines solchen Stücks Geschichte“, sagt Lichtplanerin Nicole Kober. In enger Absprache mit den Beteiligen der Stadt und der Laga GmbH haben die Lichtplaner ein Konzept entwickelt, dass den Turm in seiner eigenen Natürlichkeit erstrahlen lässt. „Wir haben uns für das sogenannte RGBW-Leuchten, also rot, grün, blau, weiß entschieden, um durch subtile Lichtmischung den Turm bei Nacht in seiner natürlichen Farbgebung erstrahlen zu lassen. Die grüne Farbe des Stahlgerüstes wird so akzentuiert“, erklärt Kober.