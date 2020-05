Müllentsorgung in Kamp-Lintfort : Asdonkshof: Müllofen ist im Dauerbetrieb

Sie stehen für die 186 Mitarbeiter des Abfallentsorgungszentrums mit Sitz in Kamp-Lintfort. Foto: Cornelia Bothen

Der Corona-Krisenstab sorgt für die Sicherheit der Mitarbeiter im Abfallentsorgungsbetrieb in Kamp-Lintfort. Dreh- und Angelpunkt vieler Dienstleistungen für die Bürger ist der Wertstoffhof am Asdonkshof.

„Menschen, die besonders relevante Beruf ausüben, werden in Corona-Tagen häufig und zurecht als Helden bezeichnet. Denn ohne diese Berufsgruppen würde unser System nicht funktionieren. Dabei haben die meisten sicher das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen, das Personal an der Supermarktkasse oder vielleicht noch die Müllabfuhr im Kopf“, heißt es in einer Pressemitteilung des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort. Eher selten oder gar nicht werde an die dahinter liegende systemrelevante Infrastruktur gedacht, denn auch diese müsse funktionieren, damit Helden und Heldinnen agieren könnten. „Wir verstehen uns nicht als Helden. Aber der größte Teil unserer Belegschaft kann seinen Job nun mal nicht im Home Office erledigen. Wie meine Mannschaft das hinbekommt, darauf bin ich richtig stolz“, berichtet Peter Bollig, Geschäftsführer am Asdonkshof.

Dreh- und Angelpunkt vieler Dienstleistungen für die Bürger sei der Wertstoffhof am Asdonkshof. Gerade in Zeiten der Krise würden viele Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen und sich Renovierungs- und Entrümpelungsaktionen widmen. Hohe Nachfrage und zum Teil auch wenig Geduld träfen derzeit auf ein reduziertes Annahmeangebot und ein aufwendigeres Anmeldeprozedere. Wartezeiten auf Termine ließen sich nicht vermeiden. Dies stoße auch nicht immer auf Verständnis. Trotzdem sei ein solches Vorgehen unerlässlich, um die Gesundheit der anliefernden Bürger und der Mitarbeiter am Asdonkshof zu schützen. Elke Ismael vom Vertriebsteam schildert: „Wir tun wirklich alles, um möglichst jedem seinen Wunschtermin zu ermöglichen. Aufgrund der Flut der Anfragen ist dies aber praktisch unmöglich. Wir bitten um Geduld und Verständnis.“

Info Betrieb und Anlage Betrieb Das Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof wird von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft betrieben. Anlage Durch die Kombination aus thermischer Behandlung, stofflichen Behandlungsanlagen und einer Deponie der Klasse II ist es eines der modernsten Entsorgungszentren in Europa.