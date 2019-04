Aktion in Kamp-Lintfort : Modellbootbecken wird zur Bienenweide

Aktion in Kamp-Lintfort

Mit rund 4000 Pflanzen wird das ehemalige Modellbootbecken in eine Bienenweide verwandelt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT 50 Personen haben rund 4000 Pflanzen in eine 1200 Quadratmeter große Brachfläche gesetzt. Sie sollen Insekten und Bienen anlocken.

Nur wenige Male kreuzten Modellschiffe durch das Modellbootbecken. Dann ging es vor 30 Jahren außer Betrieb, zuletzt ohne Wasser. Vor einem Jahr hatten Marga Feistner und Heidi Harhoff-Bruns von der Laga-Arbeitsgruppe Pappelsee die Idee, diese Brachfläche zu bepflanzen, die zwischen dem Pappelsee und dem Geisbruchdreieck liegt. Am Samstag war es soweit. 50 Personen standen mit Spaten im Modellbootbecken oder knieten darin mit kleinen Schaufeln, um es mit 4000 Pflanzen in eine Bienenweide zu verwandeln.

„Es sind Stauden, die jedes Jahr wiederkommen“, berichtete Reiner Winkendick. „Zum Beispiel Katzenminze, Bergminze, Prachtkerze, Ziest, Sonnenhut, Sonnenbraut oder Federgras. Diese Präriepflanzen locken Insekten an, vor allem Bienen.“

Spenden Die Bienenweide wird durch Spenden finanziert. Spenden sind möglich an den Förderverein Landesgartenschau (Laga) 2020 unter dem Stichwort „Bienenweide“, IBAN DE44 3505 0000 0200 2983 47, oder über das Spendenportal der Sparkasse Duisburg, www.gut-fuer-kamp-lintfort.de.

Winkendick hatte das Vorhaben geplant, das eng mit der Arbeitsgruppe Pappelsee, dem Laga-Förderverein und dem Grünflächenamt der Stadt abgestimmt ist. Zunächst bereiteten Mitarbeiter des Grünflächenamtes das Becken vor, das 1200 Quadratmeter groß ist. Sie frästen zum Beispiel an den Seiten Durchgänge in den Beton, um Wege durch es Becken vorzubereiten. Oder sie fügten einige Löcher als Abflüsse in den Boden, damit sich Wasser nicht stauen kann. Im November schütteten Lastwagen Bodenaushub hinein, der beim Bau der zweiten Spur des Wandelweges zwischen der Großen Goorley und der Anlage des Tennisclubs Blau-Weiß anfiel.