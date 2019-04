Stadtumbau in Kamp-Lintfort : Der Umbau im Quartier ist im Gange

Kamp-Lintfort (aka) Die Baustelle im Rathausquartier dauert voraussichtlich bis Mai 2020 an: Aktuell finden im gesamten Gebiet Kanal- und Leitungsarbeiten an. Bevor der Umbau im öffentlichen Raum mit Bühnen-Podest an der Mediathek, Rasenfläche und Wasserspiel vor dem Rathaus startet, lässt die Stadt dort alle notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen legen.

