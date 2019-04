Gastronomie in Kamp-Lintfort : Neuer Pächter im Golfclub-Restaurant

Gastronomie in Kamp-Lintfort

KAMP-LINTFORT Arthur Becker setzt auf eine niederrheinische Küche, in der auch einige internationale Gerichte ihren Platz haben. Die Gäste sind „mit und ohne Golfschläger“ im Restaurant an der Kirchstraße willkommen.

Möhren untereinander mit Frikadelle, Blutwurst in Reibekuchenmantel oder fangfrischer Rotbarsch auf Rahmwirsing: Die Heimatseite der Speisekarte des Restaurants und Cafés „Am Golfclub“ ist niederrheinisch geprägt. „Die Gäste kommen auf Gerichte aus der Region zurück“, sagt Arthur Becker (58). „Wir bieten eine niederrheinische Küche an und kochen nach der Saison. Zum Beispiel steht ab Anfang April Spargel auf der Karte. Dazu kommen einige internationale Gericht, zum Beispiel Cheeseburger mit Pommes Frites und Krautsalat oder Schaschlikpfännchen mit Paprika und Champignons. Selbstgebackener Kuchen rundet das Angebot an, wie Apfelkuchen, Schokoladentorte oder Törtchen.“