Spielelandschaft im Zechenpark Kamp-Lintfort : Im Zechenpark dürfen Kinder bald klettern, rutschen und spielen

Kamp-Lintfort Der Förderturm von Schacht I als Kletterturm mit Röhrenrutsche, Spiel- und Turngeräte in Form von Waschkaue, Stollen und Kriechschacht – die Bergbaugeschichte Kamp-Lintforts wird sich auf dem im künftigen Zechenpark geplanten Spielplatz deutlich widerspiegeln.

In einer Sondersitzung von Jugendhilfe- und Stadtentwicklungsausschuss hat der Spielgerätehersteller Proludic seine Ideen und sein Konzept für das weitläufige Areal vorgestellt, das entlang der Ringstraße entstehen wird. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Frankreich hat, hatte sich mit seinem Konzept an dem von der Landesgartenschau-GmbH ausgelobten Vergabeverfahren beteiligt und den Zuschlag für das 450.000 Euro-Projekt erhalten. „Es wird ein Spielplatz entstehen, der den Kindern auf Dauer zur Verfügung stehen soll“, betonte Ausschussvorsitzender Jürgen Preuß. Die Vertreter von Proludic, die die Entwürfe präsentierten, versprachen den Politikern: „Es wird noch grüner in Kamp-Lintfort.“