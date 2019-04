Feiern in Kamp-Lintfort : Das Programm der Beachparty steht

Kamp-Lintfort Die Beachparty im Panoramabad Pappelsee steigt am 24. August. Der Vorverkauf hat begonnen. Mit dabei die Partykönigin vom Ballermann.

6000 Besucher zählte 2018 die Beachparty im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort. Das Programm kam beim Publikum an: „Mit unserem bunten Mix aus bekannten Stars und Newcomern der Szene sprechen wir einen großen Durchschnitt der Gesellschaft an und konnten so die Beachparty zu einer beliebten Open-Air-Bühne für die ganze Familie reformieren“, freut sich Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Agentur Passepartout, die die Party am 24. August zum fünften Mal im Panoramabad Pappelsee ausrichtet. „Kein vergleichbares Event bietet ein so hochkarätiges Line-Up aus Schlager- und Partymusik zu ähnlichen Preisen“, sagt der Agenturchef selbstbewusst. Das Programm steht: Zusammen mit Isi Glück werden sieben weitere Künstler auftreten, die für Stimmung sorgen wollen. Mit Mia Julia ist am 24. August erstmals die Partykönigin vom Ballermann in Kamp-Lintfort vertreten.