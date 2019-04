Geschichte in Kamp-Lintfort : Vier Jahrzehnte für die Zisterzienser-Abtei

KAMP-LINTFORT Die Europäische Begegnungsstätte Kloster Kamp wurde Anfang 1979 gebaut. Sie sieht sich als Stimme der Zisterzienserabtei Kamp. Vorsitzender bleibt E. Ewald Schwarz. Stellvertreter ist Herbert Jung.

Zum 40. Geburtstag schaut die Vereinigung Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp nach vorne. Gleich vier Beisitzer sind seit dem Wochenende neu im Vorstand: Renate Brings-Otremba und Ludger Bellinghoff Freiherr von Eerde, Peter Gottschlich und Georg Lorrek. Damit ist der Vorstand wieder komplettiert. Sie wurden bei der jährlichen Mitgliederversammlung am Sonntag einstimmig im Rokokosaal des Klosters Kamp gewählt. Ursula Becker-Jeske und Gisela Ingenpaß sind weiterhin Beisitzerinnen.

Einen besonderen Dank erhielt Monika Pankoke-Schenk. Sie ist die einzige der 15 Gründer, die am 12. Februar 1979 im Kamper Pfarrheim die „Vereinigung Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp“ ins Leben und riefen, und heute noch lebt. Wie fünf weitere Gründungsmitglieder wohnte und wohnt sie in Moers.

Die Grafenstadt ist neben Rheinberg die Stadt, aus der seit 40 Jahren die meisten Vorstands- und Vereinsmitglieder stammen. Hans Hüneborn, der 1979 Pfarrer im Rheinberger Ortsteil Borth war, war Initiator und viele Jahre stellvertretender Vorsitzender gewesen, nachdem das Gedenken an die Zisterzienser Abtei Kamp erwachte, als in den 1970er Jahren zahlreiche Neubauten auf dem einstigen Klostergelände entstanden.

Die Vereinigung übernahm in Erbpacht von der Pfarrgemeinde Liebfrauen Kamp das Agathastift am Abteiplatz. Sie renovierte diese Ruine und eröffnete dort 1987 das Ordensmuseum, das die Geschichte des Zisterzienserordens und des Klosters Kamp erzählt. 2006 gab sie dieses Museum, das heute als Schatzkammer auf dem Kamper Berg bezeichnet wird, an das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp weiter. Damit verlor die Vereinigung vor 13 Jahren eine ihrer wesentlichen Aufgaben. Dafür baute sie neue Standbeine auf. Sie erweiterte ihr unter anderem Vortrags- und ihr Reiseprogramm. Die Themen der Vorträge reichen von Geschichte und Politik bis hin zu Kunst und interreligiösem Dialog. Die Tages- und Halbtagestouren gehen oft zu Zisterzienserklöstern, die von Kamp gegründet wurden oder in enger Verbindung zum heiligen Berg standen.