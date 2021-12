Gleichstellung im Rathaus Kamp-Lintfort : Mehr Frauen in Führungspositionen

Bürgermeister Christoph Landscheidt, Guido Roosen als Vertreter der Personalverwaltung, Gleichstellungsbeauftragte Petra Niemöller und Personalratsvorsitzender Frank Aldenkott stellten am Freitag den neuen Gleichstellungsplan der Stadt vor. Foto: Anja katzke/Anja Katzke

Kamp-Lintfort Die Stadtverwaltung hat am Freitag ihren neuen Gleichstellungsplan vorgelegt. Dieser soll die Grundlage für eine weitere erfolgreiche Personalentwicklung im Rathaus bilden. Die Zahl der Frauen in Führungspositionen ist gestiegen.

Die Frauen haben in der Kamp-Lintforter Stadtverwaltung bald die Nase vorn: Acht von insgesamt 14 Amtsleiterstellen sind seit 2020 mit Frauen besetzt. Das sah im Jahr 2000 noch anders aus: Unter 17 Amtsleitern gab es nur fünf Frauen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Ebene der Abteilungsleiter: Hier führen heute die Frauen mit zwölf zu zehn. Das geht aus dem Gleichstellungsplan 2021 bis 2025 hervor, den die Stadt Kamp-Lintfort am Freitag im Rathaus vorgelegt hat. „Die Statistik zeigt, dass Frauen in unserer Verwaltung – auch in den Entgeltgruppen – in den vergangenen Jahren aufgeholt haben. Wir haben immer mehr Frauen in Führungspositionen“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Petra Niemöller, die den Plan zusammen mit der Personalabteilung, dem Personalrat und weiteren Kollegen erarbeitet hat.

„Wir sind gut aufgestellt“, findet auch Bürgermeister Christoph Landscheidt. Er will den neu erstellten Gleichstellungsplan aber nicht als reinen Frauenförderplan verstanden wissen, so wie er noch Anfang der 2000er Jahre vom Land gefordert war, weil Karriere- und Aufstiegschancen von Frauen, über die Biografie hinaus mit Männern gleichzuziehen, damals deutlich kleiner waren. „Es geht uns um mehr als Gleichstellung. Für uns ist der Plan die Grundlage für eine erfolgreiche Personalentwicklung“, erklärte der Bürgermeister. Maßgebend für die Erstellung des Plans ist das Landesgleichstellungsgesetz.

Info Verwaltung beschäftigt 638 Mitarbeiter Zahlen Die Stadtverwaltung beschäftigt heute 638 Mitarbeiter, 398 Frauen und 240 Männer. Von der Altersstruktur her bilden die über 60-Jährigen mit die größte Gruppe.

Dieses gibt vor, dass die Strukturen so verändert werden, dass Frauen in allen Bereichen und Funktionen paritätisch vertreten sind. In Kamp-Linfort komme die Stadtverwaltung, so Guido Roosen als Vertreter der Personalverwaltung und Frank Aldenkott als Personalratsvorsitzender, den Bedarfen ihrer Beschäftigten zum Beispiel nach Teilzeit individuell entgegen. So kehrten Frauen nach Mutterschutz und Elternzeit früher an ihren Arbeitsplatz zurück. Der berufliche Wiedereinstieg und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie seien weitere Aspekte, die gefördert würden.