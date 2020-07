Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Innenminister besucht die Landesgartenschau

(RP) Herbert Reul übernahm unter anderem die Patenschaft für einen Urweltmammutbaum. Der Innenminister war Gast des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen.

Innenminister Herbert Reul hat am Samstag auf Einladung des Verbandes Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen, kurz VGL, die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort besucht und eine Baumpatenschaft für einen Urwelt-Mammutbaum im südöstlichen Bereich des Quartiersplatzes im Zechenpark übernommen. „Es ist schon beeindruckend, was hier aus der alten Zeche gemacht wurde“, sagt der Innenminister, während er den Blick vom Aussichtsturm genießt. Barbara Drese, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Kamp-Lintfort, stimmt ihm zu: „Gerade von hier oben kann man sehr gut sehen: Hier ist der Strukturwandel angekommen. Wir sind sehr stolz auf das, was wir geschafft haben.“ Noch bis vor einem Jahr bestand ein Großteil der Fläche des neuen Zechenparks aus Bauschutt und Gesteinsbrocken. Die Zeittafel gegenüber dem Aussichtsturm, die der Minister während seines Besuchs interessiert betrachtet, macht die Geschichte Kamp-Lintforts von der alten Bergbaustadt zur modernen Hochschulstadt mit grüner Parklandschaft erlebbar.