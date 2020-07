Konzert auf der Landesgartenschau : Entspannte Musik auf der Stadtwerke-Bühne

Kamp-Lintfort Hansjörg Fink, Posaune, und Gero Körner, Piano, spielten bei der Landesgartenschau, Pop, Jazz und Filmmusik. Sie zeigten sich als versierte, gut aufeinander eingespielte Musiker, die ihr Publikum gut zu unterhalten wussten.

Passend zur entspannten Atmosphäre am Samstag auf der Landesgartenschau spielte das Fink-Körner-Duo auf der Stadtwerkebühne für die Besucher des ehemaligen Zechengeländes. Hansjörg Fink und Gero Körner präsentierten von 13 bis 14.30 Uhr ihre eigenen Variationen bekannter Melodien. Von Jazzstandards über Blues bis hin zu Filmmusik reicht das Repertoire der beiden Musiker.Eröffnet wurde das Konzert mit „For the longest Time“ des amerikanischen Sängers/Songwriter Billy Joel.

Fink an der Posaune und Körner am Piano beziehungsweise Keyboard zeigte sich als ein eingespieltes Team, beide Instrumente traten auf der Bühne während der Stücke in einen Dialog. Die Posaune bekam eine Antwort vom Klavier und umgekehrt, jeder erhielt seinen Platz zur Improvisation und es wurde harmonisch gemeinsam musiziert.