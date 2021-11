Gastspiel in Kamp-Linitfort : Glückliche Momente sammeln mit Bernd Stelter

Kamp-Lintfort Der Comedian unterhielt in der Stadthalle Kamp-Lintfort mit humorvoll-besinnlichen Liedern und Schauspielkunst. Seine Botschaft: Nicht immer nur das Negative sehen, sondern sich der vielen schönen Dingen des Lebens erfreuen.

Einen kleinen Beitrag zur Work-Life-Balance schuf Bernd Stelter seinem Publikum in der Stadthalle. Wenn der Saal auch nur halb gefüllt war, so genossen die Kultur- und Humorhungrigen einen entspannten Abend. Man solle „glückliche Momente einsammeln und in die Hosentasche stecken“, lautete Stelters Rat zu Beginn in einer Mischung aus Lebensberater und Achtsamkeits-Coach. Mit seinem abwechslungsreichen Programm aus lustig-nachdenklichen Liedern, Alltagsweisheiten, Poesie und komödiantischer Schauspielkunst präsentierte er seinen eigenen Beitrag zu dieser Sammlung.

Es könne doch nicht angehen, so Stelter, dass im Radio schon am Montagmorgen zu hören sei, dass man noch fünf Tage bis zum nächsten Wochenende durchhalten solle. Was für eine Verschwendung von Lebenszeit! Viele kleine, glückliche Momente verpasse man auf diese Art. Er plädierte für mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit, wir lebten schließlich in einem „reichen, schönen, friedlichen Land“. Glücksforscher hätten herausgefunden, man solle mehr in Erlebnisse statt in Konsumgüter investieren, denn diese verlieren nun mal schnell ihren Reiz. An ein Grillfest mit Freunden oder einen Urlaub mit der ganzen Familie erinnere man sich hingegen gerne über viele Jahre oder gar Jahrzehnte. Über seine Vorliebe fürs Ganz-Jahres-Barbecue sang Stelter dann prompt ein Lied, bei dem er sich am Flügel begleitete: „Der Mann ist erst ein Mann – archaisch, ursprünglich und wild – wenn er grillt!“