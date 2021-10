Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Stadt stellt Planung für das künftige Bahnhofsumfeld vor

Kamp-Lintfort Die Niederrheinbahn und der Haltepunkt Kamp-Lintfort sind Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung. Dieser tagt am Dienstag, 2. November.

Die Planungen für die Gestaltung des zukünftigen Bahnhofumfeldes nehmen weiter Gestalt an. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Dienstag, 2. November, will die Verwaltung sowohl den aktuellen Status Quo als auch die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie sowie die daraus resultierende Vorentwurfsplanung zum Umfeld des Haltepunkts Kamp-Lintfort präsentieren.